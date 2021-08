Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei zieht gefälschte Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Weil am Rhein (ots)

Immer wieder stellt die Bundespolizei im Rahmen der Schleierfahndung falsche Dokumente fest. Ein moldauischer Staatsangehöriger war mit einer gefälschten Fahrerlaubnis unterwegs. Zur Strafanzeige wurde noch eine Sicherheitsleistung von 800 Euro erhoben.

Am späten Montagabend (09.08.2021) wurde der 35-jährige moldauische Staatsangehörige im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung am Autobahnübergang Weil am Rhein durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei einer eingehenden Prüfung der vorgelegten Dokumente stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des Mannes gefälscht war. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Da der 35-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 800 Euro angeordnet. Der gefälschte Führerschein wurde zudem sichergestellt.

