Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Ende des letzten Jahres wurde ein 21-Jähriger wegen Urkundenfälschung verurteilt. Gezahlt hat er die Geldstrafe nie. Die Bundespolizei vollstreckte den Haftbefehl und lieferte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo er nun 90 Tage absitzen muss.

Am frühen Sonntagmorgen (08.08.2021) wurde der rumänische Staatsangehörige durch Mitarbeitende des Zolls am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass der 21-Jährige von einem deutschen Gericht gesucht wurde. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Mann wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 3150 Euro verurteilt. Da er jedoch die Summe nie bezahlte, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er festgenommen und zur Verbüßung der 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

