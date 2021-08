Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Brennender Müllcontainer am Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde durch einen Triebfahrzeugführer starke Rauchentwicklung aus einem Müllcontainer am Freiburger Hauptbahnhof gemeldet. Da die Rauchentwicklung des brennenden Containers unter der Wiwili Brücke so stark war, wurde die Brücke kurzfristig für den Fußgänger- und Radverkehr gesperrt. Die Freiburger Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zur Brandursache machen können werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

