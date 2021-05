Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 17.00 und 21.00 Uhr drangen bislang unbekannte -Täter in ein Wohnhaus im Joseph-Haydn-Weg ein. Sie brachen gewaltsam eine Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäude. Offenbar durchsuchten sie die Räume im Erdgeschoss und verließen im Anschluss das Gebäude wieder. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Detmold unter der Nummer 05231 - 6090.

