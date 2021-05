Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Segelflieger abgestürzt - 74-Jähriger tödlich verunglückt.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag gegen 14.00 Uhr wurde die Polizei Lippe gemeinsam mit der Feuerwehr zu einem Flugzeugabsturz eines einsitzigen Segelfliegers gerufen. Dieses war auf dem Butterberg an der Hamelner Straße in Bad Meinberg abgestürzt. Der 74-jährige Insasse des Segelfliegers, wohnhaft in Rheda-Wiedenbrück, verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann startete mit seinem Flieger in Vinsebeck / Steinheim. Die Polizei Lippe geht derzeit von einem Unfall aus, die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Todesursache dauern an. Die Staatsanwaltschaft Detmold ordnete eine Beschlagnahme des Leichnams sowie eine Obduktion an. Das Luftfahrtbundesamt aus Braunschweig übernimmt die technische Ursachenprüfung des Flugzeugabsturzes.

