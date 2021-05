Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahndung nach Ladendiebin.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe fahndet mit Fotos einer Überwachungskamera nach einer Ladendiebin. Die bislang unbekannte Frau stahl am 12. März 2021 in einer Drogerie in der Friedrich-Ebert-Straße Parfüm im Wert von über 800 Euro. Die Tatverdächtige hat dunkle Haare und ist von kräftiger Statur. Bilder von ihr finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW auf: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-ladendiebstahl Das Kriminalkommissariat 5 bittet um Hinweise auf die Identität der abgebildeten Person unter der Rufnummer 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell