POL-LIP: Oerlinghausen-Lippereihe. Bewusstsein verloren.

Ein 84-Jähriger, der am Mittwoch auf der Holter Straße in Richtung Tunnelstraße unterwegs war, verlor gegen 15:45 Uhr am Steuer seines Wagens das Bewusstsein. Das Auto fuhr in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem PKW einer 69-jährigen Frau zusammen. Fahrer und Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 18 000 Euro.

