Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten (16.05.2020)

Trossingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten der 32-jährige Lenker eines Fahrrades und eine 69-jährige Fußgängerin, die am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Eberhardstraße miteinander kollidierten. Der Fahrradfahrer verlor aufgrund der Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Beide verletzte Verkehrsteilnehmer wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt, eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Am beteiligten Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell