Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Radfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag fuhr eine 61-jährige Autofahrerin einen Pedelecfahrer an, als sie von einem Parkplatz auf die Hornsche Straße einbog. Der 26-jährige Detmolder war auf dem Geh- und Radweg in Richtung Detmold unterwegs, als der Wagen aus der Parkplatzeinfahrt kam und ihn touchierte. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4750 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell