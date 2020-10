Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in Bergen, LK V-R

Bergen (ots)

Am 17.10.2020 ereignete sich gegen 13:55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 43-jährige deutsche Kradfahrer befuhr mit einem Motorrad Kawasaki die Bundesstraße 196 in der Ortslage Bergen in Richtung B 96. Der 68-jährige deutsche Fahrer eines PKW Mazda befuhr die Bundesstraße 196 in Richtung Bergen und beabsichtigte auf Höhe der Einfahrt des dortigen Autohauses zu wenden. Der Kradfahrer fuhr dem PKW während des Wendevorganges in die rechte Fahrzeugseite, wurde über den PKW geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald geflogen. Der Fahrer des Mazda und drei weitere Insassen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt. Der Fahrzeugverkehr wurde für die Dauer von ca. 45 Minuten einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

