POL-PPMZ: Bahnhaltestelle "Jupiterweg" beschädigt

Mainz-Finthen (ots)

Am späten Mittwochabend werden die Behindertenbedienung an der Bahnhaltestelle "Jupiterweg" im Stadtteil Finthen zerstört. Eine Zeugin kann gegen 22:37 Uhr beobachten wie etwa vier bis fünf junge Männer mit Tritten auf die Blindenbedienung an der Haltestelle einwirken. Von zwei alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 können neben den zerstörten Tastern für die Behindertenbedienung, noch mehrere leere Alkoholdosen aufgefunden werden. Von den mutmaßlichen Tätern ist bislang nur bekannt, dass einer der jungen Männer eine Camouflage-Jacke und ein anderer ein weißes Bascap getragen habe. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die derzeit noch ausgewertet werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

