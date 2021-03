Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit um Parkplatz eskaliert

Mainz-Altstadt (ots)

Das Befahren eines Parkplatzes in der Hinteren Christophsgasse endete am Donnerstagmorgen für einen 43-Jährigen mit leichten Verletzungen. Gegen 07:12 Uhr befährt der spätere Geschädigte den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Innenstadt, um dort eine Person abzuholen. Das Befahren des Parkplatzes missfällt einem 53-jährigen Anwohner worauf es zu einem Streitgespräch kommt. Im Verlauf des Streits schlägt der 53-Jährige dann mehrfach mit einem Eisenrohr in Richtung des 43-Jährigen. Der 43-Jährige wird vom Eisenrohr nur leicht gestreift und erleidet leichte Verletzungen. Der 53-jährige flüchtet im Anschluss, kann aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Die Polizeibeamte vom Mainzer Altstadtrevier haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten.

