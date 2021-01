Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: A 48 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ochtendung/ MYK (ots)

Am 14.01.2021, gegen 10:45h, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Cochem-Zell die A 48, aus Richtung Trier kommend, in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz vor der Anschlussstelle Ochtendung verlor sie im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, von der sie abgewiesen und gegen einen 7,5 Tonnen Lkw, welcher sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, geschleudert wurde. Durch die Kollision zog sie sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro und die A 48 musste für eine Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz

PASt Mendig; PHK Klein

Telefon: 02652/ 9795-202

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



