Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Straßenverkehrsgefährdung

56412 Nentershausen, BAB 3, FR Köln56412 Nentershausen, BAB 3, FR Köln (ots)

Am Samstag, 09.01.2021, 16:18h wurde ein Renault mit polnischen Kennzeichen auf der BAB 3 in FR Köln gemeldet, besetzt mit mehreren Personen, welcher durch auffällige und teilweise gefährliche Fahrweise auffiel. Bereits im Dienstgebiet der PASt Wiesbaden und in Folge der PASt Montabaur, kam es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer z.B. durch Abdrängen und Ausbremsen. Im Rahmen der Fahndung nach dem Fahrzeug teilte eine weitere Zeugin mit, das Fahrzeug auf dem Parkplatz Nentershausen erkannt zu haben. Hierbei sei aufgefallen, dass eine weibliche Fahrerin den Pkw auf den Parkplatz geführt aber ein männlicher Fahrer den Pkw von dort weiter gefahren habe.

Das Fahrzeug konnte an der TuR-Anlage Montabaur kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer war fahrtüchtig. Aufgrund der Zeugenschilderungen konnte allerdings gegen die weibliche Mitfahrerin, ehemals Fahrerin, aufgrund einer AAK i.H.v. 3,25 Promille, der Anfangsverdacht gem. § 315 c StGB begründet werden. Des weiteren ist sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Es erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

