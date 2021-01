Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Raubdelikt in Hamburger S-Bahn: Mutmaßliche Täter durch Zivilfahnder der Bundespolizei festgenommen- Hohe Bargeldsumme beschlagnahmt-

Hamburg (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten am 25.01.2021 gegen 17.00 Uhr im Rahmen einer gezielten Fahndung zwei Tatverdächtige (m.25, w.20) im Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofes wieder, die dringend verdächtig sind ein Raubdelikt in einer S-Bahn begangen zu haben. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und zunächst dem Bundespolizeirevier zugeführt. Bei dem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannten Duo wurden bei der anschließenden Durchsuchung der Bekleidung über 40.000 Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt; davon wurden 1500 Euro in einer getragenen Socke aufgefunden. Zuständigkeitshalber wurden die bulgarischen Tatverdächtigen zum PK 26 verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über das LKA der U-Haftanstalt zugeführt.

Der Raub wurde nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei am 23.01.2021 gegen 08.30 Uhr in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 1 ausgeübt. Ein leicht alkoholisierter Fahrgast war zunächst in einer Sitzgruppe der S-Bahn eingeschlafen. Als er aufwachte saß ihm eine junge Frau gegenüber; ein ihm unbekannter Mann griff dem Geschädigten (m.22) plötzlich in die Jacke und entnahm die mitgeführte Geldbörse mit ca. 90 Euro Bargeld. Der Geschädigte versuchte diese noch festzuhalten, daraufhin biss der Täter dem Hamburger in den Daumen und konnte durch diese Gewaltanwendung die Geldbörse erlangen. Die junge Frau (offensichtlich Mittäterin) sowie der Beschuldigte verließen die S-Bahn gemeinsam mit dem Diebesgut beim Halt in der Station Klein Flottbek.

Der Geschädigte erlitt durch den Biss in den Daumen eine blutende Verletzung, weiterhin stellte der Hamburger fest, dass neben seiner Geldbörse auch sein Mobiltelefon fehlte. Der Geschädigte brachte den Vorfall zur Anzeige. Bundespolizisten veranlassten die Sicherung der Videoaufnahmen in der S-Bahn und sichteten umgehend auch das gespeicherte Videomaterial der Überwachungskameras am Bahnsteig. Das mutmaßliche Täter-Duo war auf den Aufnahmen am Bahnsteig gut zu erkennen.

Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hamburg begaben sich aufgrund des guten Videomaterials in eine gezielte Fahndung nach dem Duo. Nach entsprechender Wiederkennung konnten die Fahnder der Zivilen Fahndungsgruppe die Tatverdächtigen dann am Hauptbahnhof am 25. Januar festnehmen.

Die Bundespolizei rät: "Bringen Sie jede Straftat im Bahnbereich umgehend zur Anzeige. Dadurch kann die Bundespolizei schnell weitere polizeiliche Ermittlungen aufnehmen und Täter auch ggf. durch Auswertungen von Videoaufzeichnungen entsprechender Überwachungskameras identifizieren und Rahmen gezielter Fahndungen festnehmen."

