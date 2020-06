Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemeldung der StA Oldenburg und der PI DEL/OL-L/WEMA: Mann bei Streitigkeiten im Bekanntenkreis mit Messer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, kam es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22:40 Uhr in der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst zu Streitigkeiten zwischen einem 20-jährigen Bremer und einem 37-jährigen Delmenhorster. Infolge verbaler Streitigkeiten innerhalb einer Wohnung begaben sich die beiden Personen nach draußen. Vor einem Mehrfamilienhaus stach der 20-Jährige unvermittelt mit einem Messer in den Oberkörper des 37-Jährigen. Der Delmenhorster machte auf sich und seine Verletzungen aufmerksam. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der schwerverletzte 37-Jährige durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Weitere Angaben können zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell