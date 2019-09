Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall am HBZ: Polizei bittet Kleinwagen-Fahrerin um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Bereits am Montag vergangener Woche, den 9. September, kam es an der Parkplatzausfahrt am Handwerksbildungszentrum (HBZ) zur Goethestraße zu einer Kollision zwischen einem weißen Kleinwagen und einem Fußgänger. Ein 23-jähriger Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die mutmaßliche Fahrerin stoppte nicht, sondern bog mit ihrem Pkw in Richtung der Hahler Straße ab.

Der Zusammenprall ereignete sich gegen 14.45 Uhr, als der 23-Jährige den Ausfahrtsbereich in Richtung des Goetheparks passierte. Der Mann gab gegenüber den verständigten Polizisten an, dass an dem Fahrzeug ein MI-Kennzeichen abgebracht war. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten nun die Fahrerin des Kleinwagens sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell