Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Schreinerei - Firmenfahrzeug samt Werkzeugmaschinen gestohlen

Rees (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07.02.2020) drangen Einbrecher in einen Holzbaubetrieb auf der Empeler Straße in Rees ein. Sie gelangten widerrechtlich in die Werkstatträume, wo sie diverse hochwertige Werkzeuge und Maschinen erbeuteten. Hiermit jedoch nicht genug. Diese transportierten sie sodann mit dem ebenfalls in der Werkstatt parkenden Firmenfahrzeug, einem weißen Fiat Ducato, ab. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich, Tel.: 02822/7830.

