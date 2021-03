Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrräder aus Garage entwendet

Mainz-Finthen (ots)

Aus einer Garage im Stadtteil Finthen wurden in der Nacht auf Donnerstag zwei Fahrräder entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschaffen sich im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt zu der Garage eines Einfamilienhauses im Jupiterweg, entwenden zwei hochwertige Mountainbikes und flüchten in unbekannte Richtung. Derzeit Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell