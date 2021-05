Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Vorsicht im Straßenverkehr.

Lippe (ots)

Der Frühling ließ lange auf sich warten, am Wochenende locken Sonne und sommerliche Temperaturen. Die Polizei rechnet mit einem hohen Verkehrsaufkommen, viele Menschen werden zu Fuß, auf Fahrrädern, Pedelecs, Motorrädern und in Autos unterwegs sein. Damit steigt auch das Unfallrisiko. Schon in den vergangenen Wochen mussten wir leider mehrere schwere Verkehrsunfälle, teilweise mit tödlichem Ausgang verzeichnen. Die Polizei Lippe appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmenden, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme walten zu lassen. Fahren Sie bitte defensiv und bedenken Sie, dass Zweiradfahrende eine schmalere Silhouette haben als mehrspurige Kraftfahrzeuge. Gerade bei Sonneneinstrahlung werden sie deshalb leicht übersehen.

