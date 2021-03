Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Impftermine auf Anrufbeantwortern +++ Hinweis

Delmenhorst (ots)

Ein 87-jähriger Senior aus Brake hatte am Freitag, 19. März 2021, zur Nachtzeit eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter seines Telefons.

Es wurde eine Bandansage abgespielt, in der dem Senior ein kurzfristiger Impftermin am Folgetag angeboten wurde.

Nach Rücksprache mit dem Impfzentrum stellte sich heraus, dass für den Senior am heutigen Tage kein Impftermin vorgesehen war. Das Impfzentrum machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass keine Impftermine per Bandansage vergeben werden.

Die Hintergründe dieses Anrufs sind bislang unbekannt.

Die Polizei weist jedoch darauf hin, keine personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang preis zu geben und sich bei Zweifeln mit dem entsprechenden Impfzentrum in Verbindung zu setzen.

Dem 87-Jährigen ist durch den Anruf kein Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell