Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag, 18. März 2021, einen weißen Transporter, der in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Lerchenstraße in Elsfleth abgestellt war.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wurde auf 3.500 Euro geschätzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell