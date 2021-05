Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall nach Vorfahrtsverletzung auf Kreuzung bei Bergshausen: 37-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel): Bei einem Unfall nach einer Vorfahrtsverletzung ist am gestrigen Montagabend bei Bergshausen ein 37-Jähriger aus Guxhagen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Der 37-Jährige war gegen 17:40 Uhr mit einem Renault Clio auf der L 3460 von Kassel in Richtung Fuldabrück-Dörnhagen unterwegs. An der Kreuzung zur Lohfeldener Straße bei Bergshausen war von links ein 32-Jähriger aus Kassel mit einem VW Transporter gekommen. Zu dieser Zeit war die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 32-Jährige beim Überqueren der Landesstraße in Richtung Bergshausen offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Clios, woraufhin beide Fahrzeug im Frontbereich zusammenkrachten und der Wagen des 37-Jährigen in den Straßengraben schleuderte. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Beide beteiligte Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten gegen 19:20 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

