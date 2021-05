Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw landet in Baunatal auf der Seite: Polizei sucht Zeugen des Unfallhergangs

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Auf der L 3473 in Baunatal ist am heutigen Montagvormittag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer des Sattelzuges wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten kam es jedoch zu längeren Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Da der Unfallhergang derzeit noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 10:40 Uhr. Ein 42-Jähriger aus der Ukraine war mit einem Sattelzug auf der L 3473 aus Richtung der Autobahnausfahrt Baunatal-Mitte gekommen und in Richtung Hunsrückstraße unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Kirchbauna war er mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf der linken Seite gelandet. Der 42-Jährige war zunächst im Führerhaus seines Lkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Wie er später im Krankenhaus bei der ersten Befragung gegenüber der Polizei angab, habe er einem überholenden und ihm auf seiner Spur entgegenkommenden schwarzen Auto ausweichen müssen und sei deswegen von der Straße abgekommen.

Aufgrund der Bergung des auf der Seite liegenden Sattelzuges musste die Landesstraße bis 14:20 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell