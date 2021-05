Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche treten Spiegel von mehreren Autos ab: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Jugendliche haben am Freitagabend in Bad Wilhelmshöhe offenbar die Außenspiegel von mehreren Autos abgetreten. Insgesamt vier Strafanzeigen mussten die Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West in der Wiegandsbreite und der Ludwig-Erhard-Straße aufnehmen. An einem Ford Fiesta, einem Toyota Corolla, einem VW Golf und einem VW Passat waren ein oder beide Spiegel beschädigt worden und ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro entstanden. Zeugen hatten eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren, sowohl Jungen als auch Mädchen, beobachtet, die einen Fußball dabeihatten und für das Abtreten der Spiegel verantwortlich gewesen sein sollen. Die eingeleitete Fahndung nach dieser Gruppe führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell