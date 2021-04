Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw auf Leipziger Straße: Fahrgäste der Tram als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15:10 Uhr auf der Leipziger Straße, in Höhe der Forstfeldstraße, ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Ein 56-Jähriger aus Kassel war mit einem VW Fox auf der Leipziger Straße stadteinwärts unterwegs und hatte auf Höhe der Forstfeldstraße eine Kehrtwende vollzogen, um stadtauswärts weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der ebenfalls stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 56-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der 51 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn blieb unverletzt. Am Pkw war ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro auf der Fahrerseite, an der Tram ein Schaden von ca. 5.000 Euro im Frontbereich entstanden.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatten die Fahrgäste der Straßenbahn, offenbar vier bis fünf Personen, die Unfallstelle bereits verlassen, als die polizeiliche Aufnahme des Sachverhalts erfolgte. Da es sich bei ihnen um mögliche Zeugen des Unfalls handelt, werden sie nun gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

