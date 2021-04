Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Mehrfamilienhauswohnung in Kassel: Feuer vermutlich durch technischen Defekt oder fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr in der Gottschalkstraße im Kasseler Stadtteil Nord zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den umfangreichen Brand in einer Mehrfamilienhauswohnung schnell und erfolgreich bekämpfen. Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten ergaben, war das Feuer wohl in einem Wohn- bzw. Schlafzimmer ausgebrochen.

Beamte des Kommissariats 11 haben am heutigen Freitag die Brandstelle aufgesucht und dort die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt. Wie sie dazu berichten, gehen sie derzeit davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt oder durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung war das gesamte Interieur der Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die direkt angrenzenden Wohnungen sollen nicht beschädigt worden sein. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Von den dort wohnenden Menschen hatten alle zur Brandzeit anwesenden Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Offenbar waren die Nachbarn rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden, da ein in der Wohnung befindlicher Rauchmelder ausgelöst hatte. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich nicht ergeben.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

