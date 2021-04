Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Bilder mit Fischmotiven im Wert von über 4.000 Euro aus ehemaliger Klinik gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Die Kasseler Polizei ermittelt derzeit in einem Kunstdiebstahl, bei dem Unbekannte Mitte April aus einem ehemaligen Klinikgebäude an der Pfarrstraße zwei Leinwandbilder mit Fischmotiven (siehe Fotos) gestohlen haben. Da von den auffälligen Bildern im Wert von über 4.000 Euro bislang jede Spur fehlt, erhoffen sich die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nun mit der Veröffentlichung von Fotos weitere Hinweise zu bekommen. Besonders erwähnenswert ist, dass es sich bei einem der Bilder mit grünen Fischen in blauem Rahmen um ein Individualstück handelt, das von einer Kasseler Kunstgalerie nur ein einziges Mal angefertigt wurde. Das andere Bild mit blauen Fischen und grünem Rahmen hingegen ist in dieser Art mehrfach verkauft worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Diebstahl der beiden Bilder in der Zeit zwischen Sonntag, 18. April, 15 Uhr, und Montag, 19. April, 10:00 Uhr, passiert sein. Die Leinwandbilder, die jeweils eine beträchtliche Größe von 1,80 x 1,50 Meter haben, hatten an einer Wand im Flur des Erdgeschosses des leerstehenden ehemaligen Klinikgebäudes gestanden. In dem Gebäude waren zu dieser Zeit verschiedene Arbeiten durchgeführt worden. Wie die Unbekannten bei dem Diebstahl genau vorgingen, ist derzeit noch völlig unklar. Das Verschwinden der beiden auffälligen Bilder ließ sich bei den bisherigen Ermittlungen nicht aufklären.

Nun bitten die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der auffälligen Leinwandbilder mit Fischmotiven machen kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell