Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunken im Treppenhaus randaliert: Zwei Männer mit Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Der Einsatz einer Streife des Polizeireviers Mitte wegen Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Südstadt führte am späten Mittwochabend gleich zu zwei Festnahmen. Die Polizisten waren gegen 23 Uhr von einer Anwohnerin des Hauses in der Frankfurter Straße gerufen worden, weil zwei ihr fremde Männer im Treppenhaus randalierten und gegen verschiedene Wohnungstüren schlugen. Wie die Beamten bei ihrem Eintreffen feststellten, waren die wohnsitzlosen Männer stark alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab zudem, dass beide mit einem Haftbefehl gesucht werden. Den hinreichend polizeibekannten 33-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest 3,3 Promille ergab, hatte ein bayrisches Gericht wegen eines Diebstahls verurteilt. Ihn brachte die Streife zur Verbüßung einer zweiwöchigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt in Kassel-Wehlheiden. Sein 34-jähriger Begleiter, bei dem kein Atemalkoholtest möglich war, wurde aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Hiernach wird sich eine einmonatige Haftstrafe anschließen, zu der ihn ein Göttinger Gericht verurteilt hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell