Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Schlägerei zwischen Autoinsassen am Altmarkt: Ermittler suchen unbeteiligte Zeugin

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: In der Nacht zum Sonntag, dem 18. April, war es an der Altmarkt-Kreuzung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Pkw gekommen. Da den mit dem Fall betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei völlig unterschiedliche Aussagen zum Ablauf der Geschehnisse vorliegen, suchen sie nun eine Frau, die offenbar Zeugin des Vorfalls gewesen ist und bitten diese, sich zu melden.

Der Streit zwischen mehreren Insassen der beiden Wagen hatte sich in der besagten Nacht gegen 2:40 Uhr ereignet, da man sich gegenseitig des Fehlverhaltens im Straßenverkehr bezichtigte. An der Kreuzung mündete dies schließlich in einer Schlägerei, bei der auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein soll und die letztlich die Polizei auf den Plan rief. Die eingesetzten Beamten nahmen vor Ort wechselseitige Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 25-Jährigen aus Baunatal und gegen einen 26-Jährigen aus Kassel auf. Beide Männer waren unter anderem im Gesicht verletzt worden, wobei die Verletzungen nicht schwerwiegender waren. Nach Angaben des 26-Jährigen soll ihm die derzeit unbekannte Frau zur Hilfe gekommen sein, die er jedoch zu deren Schutz weggeschickt habe. Diese Frau dürfte jedoch Zeugin des Vorfalls geworden sein und kann den Ermittlern möglicherweise nähere Angaben zum Ablauf der Geschehnisse machen. Die Zeugin soll etwa 1,60 Meter groß sein, ein mitteleuropäisches Äußeres, eine zierliche Statur und längere hellbraune Haare haben.

Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 bitten diese Frau oder andere Zeugen, die Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung machen können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell