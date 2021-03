Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Schaufenster eines Friseursalons eingeschlagen

Löhne (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen hörten gestern (3.3.) um 23.30 Uhr ein lautes Klirren an der Brunnenstraße. Die beiden Zeugen sahen nach, woher das Geräusch kam und bemerkten einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann vor einem Friseursalon. Die dortige Schaufensterscheibe war augenscheinlich mittels eines schweren Gegenstands eingeschlagen worden. Der etwa 170 bis 180cm große, bisher unbekannte Mann hatte ein Werkzeug in der Hand und flüchtete auf einem Herrenrad in Richtung des Kreisverkehrs Herforder Straße. Von dort bog er laut Aussage der Zeugen in die Noltestraße ein. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass zwar die äußere Scheibe des Salons beschädigt war, eine zweite, innenliegende Scheibe der Gewalteinwirkung jedoch standgehalten hat. Weitere Beschädigungen an dem Friseursalon gab es nicht. Die Schadenshöhe wird mit etwa 500 Euro angegeben. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die gestern einen mit einer schwarz-braunen Daunenjacke, hellen Hose und schwarzen Mütze bekleideten Mann gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

