Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Briefkasten

Enger (ots)

(jd) Die Besetzung eines Streifenwagens rückte gestern (2.3.) um kurz nach 17.00 Uhr zu einem Diebstahl an der Spenger Straße aus. Der Inhaber einer Firma hatte kurz vorher festgestellt, dass sein Briefkasten entwendet wurde. Der oder die bisher unbekannten Täter schraubten den Briefkasten, der normalerweise an einem Stahlpfosten in der Einfahrt befestigt ist, ab und nahmen diesen an sich. Der Wert beträgt rund 80 Euro. Die hinzugerufenen Beamten stellten auf dem Firmengelände oder an den dort befindlichen Gebäuden keine weiteren Einbruchsspuren fest. Zeugen werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

