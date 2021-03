Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Beschädigte Grundstücksbegrenzung - Unfallbeteiligter gesucht

Enger (ots)

(jd) Bei einem Rangierversuch hat ein Sattelzug gestern (2.3.) in der Bahnhofstraße möglicherweise eine Grundstückseinfassung aus Waschbetonplatten sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der 72-jährige Eigentürmer des Grundstücks bemerkte gestern einen LKW, der über die Wertherstraße in Richtung Enger fuhr. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße begann der etwa 25 bis 35 Jahre alte Fahrer dann ein Wendemanöver. Um auf der Wertherstraße zurück Richtung Spenge fahren zu können, musste der Fahrer mehrfach hin und her rangieren, um aufgrund der Größe seines Fahrzeugs vollständig wenden zu können. Dabei hat der Fahrer der roten Zugmaschine mit gelben Auflieger mutmaßlich zunächst ein Verkehrsschild touchiert, ehe die Betonplatten beschädigt wurden. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Angaben zu dem LKW machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

