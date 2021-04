Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junges Trio zündelt in Kirchditmold: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Ein junges Trio hat am gestrigen Dienstagnachmittag einen Altpapiercontainer und eine mit Papier gefüllte Glasflasche an zwei Örtlichkeiten im Kasseler Stadtteil Kirchditmold mutwillig in Brand gesetzt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Der erste Brand auf dem Parkplatz an der Zentgrafenstraße, Ecke Wolfhager Straße, wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 16 Uhr von Zeugen gemeldet. Sie hatten zuvor beobachtet, wie drei Jugendliche an dem Altpapiercontainer hantiert hatten, der anschließend in Flammen aufging. Das unbekannte Trio, zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren, flüchtete anschließend in Richtung Wolfhager Straße. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der Container vollständig zerstört und ein weiterer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Nur wenige Minuten später meldeten Anwohner aus dem Eckenstückerweg, Ecke Steinäcker, den zweiten Brand bei der Polizei. Wie die eingesetzten Polizisten des Reviers Süd-West berichten, war dort offenbar eine Glasflasche mit Papier gefüllt und anschließend auf dem Gehweg in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Gartenzaun. Ein Schaden war nicht entstanden, allerdings hatten die Zeugen offenbar dieselben unbekannten Täter, zwei Jugendliche und ein Mädchen, in Richtung Hangarsteinstraße flüchten sehen. Bei der anschließenden Fahndung erblickten die Polizeibeamten in der Nähe des Tatorts einen 13-Jährigen und eine 16-Jährige, deren Personalien festgestellt wurden. Ob sie als Täter für die beiden Brände in Frage kommen, wird nun bei den weiteren Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

