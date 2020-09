Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Parkbank in Brand gesetzt

53919 Weilerswist (ots)

Am frühen Samstagmorgen (00:05 Uhr) bemerkte ein Autofahrer auf der Landstraße 194 einen Feuerschein an einem parallel verlaufenden Feldweg zwischen Vernich und Ottenheim. Unbekannte hatten offensichtlich eine Parkbank in Brand gesetzt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Parkbank wurde jedoch komplett zerstört. Zurzeit wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

