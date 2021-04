Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Geparktes Auto angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vor einer Textilreinigung in der Feldbergstraße wurde am Freitag, 09.04.2021 zwischen 10.10 Uhr und 10.45 Uhr ein silbergrauer BMW X1 angefahren, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt war. Der BMW wurde zwischen dem rechten Vorderrad und der Fahrzeugkante an der Stoßstange deutlich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Schadensverlauf deutet auf ein größeres Fahrzeug der Transporterklasse als Verursacher hin. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

