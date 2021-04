Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto übersehen - eine leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau und 35000 Euro Sachschaden kam es am Freitag, 09.04.2021 gegen 15.00 Uhr auf der B 317, an der Abzweigung Schopfheim Mitte. Mit seinem Mercedes befuhr ein 61 Jahre alter Mann die Auffahrt zur B 317 und hielt an der dortigen Einmündung an. Anschließend fuhr er seinen Mercedes auf die Einfädelspur und übersah dabei die von links kommende 41-jährige in ihrem Smart. Der Smart prallte frontal in die linke Hintertür des Mercedes. Bei dem Aufprall verletzte sich die 41-jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro, am Smart 15000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

