Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall mit Verletzten -

Freiburg (ots)

Breisach - Am Sonntag, 11.04.2021, gegen 16:55 Uhr, befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw die B31 von Breisach kommend in Fahrtrichtung "Rimsinger Ei". Aus vermutlich gesundheitlichen Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und prallte gegen einen zweiten Baum. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 29-jähriger Mann und ein Kleinkind.

Durch den Unfall erlitten die beiden erwachsenen Insassen Prellungen und Schürfunden, das Kleinkind blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25 000 EUR. Die beiden beschädigten Bäume wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Rimsingen entfernt.

