POL-FR: Riegel: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11.04.2016, gegen 00.10 Uhr, verursachte ein 31-jähriger Fahrzeugführer alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall. Der Mann befuhr mit seinem VW Polo die L 116 von Riegel kommend in Richtung der L 113. Auf einer Brücke streifte er mit seinem Fahrzeug rechtseitig die Leitplanke, überfuhr die kreuzende L 113 und kollidierte letztlich frontal mit der gegenüberliegenden Leitplanke. An dem Fahrzeug und den touchierten Leitplanken entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem noch im Fahrzeug sitzenden Fahrzeugführer eine starke Alkoholisierung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

