Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit, ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 10.04.21, gg. 14:45 Uhr wollte ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad im Bereich der Seestraße eine ca. 1 Meter hohe Betonmauer herunterspringen. Hierbei verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte die Mauer runter. Der Junge verletzte sich am Kopf. Ein Helm wurde nicht getragen. Das hinzugerufene DRK kümmerte sich vor Ort um den verunfallten Jungen und übergaben diesen dann in die Obhut der Eltern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell