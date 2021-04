Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Mit Auto überschlagen - Pärchen hatte Glück im Unglück

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 10.04.2021, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein junges Pärchen mit ihrem Opel Corsa die K 5115 von Heimbach in Richtung Köndringen. Kurz vor dem Ortseingang Köndringen kam der 29-jährige Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn auf den unbefestigte Grünstreifen an, übersteuerte hierauf sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, geriet ins Schleudern und überschlug sich mit seinem PKW.

Der Fahrzeugführer und seine 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Unfallfahrzeug hat nur noch Schrottwert.

