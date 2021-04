Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Vorfahrt missachtet - 18000 Euro Sachschaden

Mit seinem Mercedes beabsichtigte ein 19 Jahre alter Mann am Samstag, 10.04.2021 gegen 10.00 Uhr von der Sportanlage des FC Zell in die B 317 einzubiegen. Dabei übersah er die von links kommende 59-jährige in ihrem VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, am Passat 12000 Euro.

