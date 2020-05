Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlüssel und Auweis aus Pkw entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Subecksweg, Dienstag, 12.05.20, 14.45 Uhr - 16.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 12.05.20, in der Zeit von 14.45 Uhr - 16.00 Uhr kam es im Subecksweg, in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw Renault Twingo. Die Geschädigte, eine 59-jährige Bad Gandersheimerin stellte ihren Pkw gegen 14.45 Uhr auf einem Stellplatz im Subecksweg ab und begab sich auf ein angrenzendes Grundstück. Als sie gegen 16.00 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass aus dem nicht verschlossenen Kofferraum ein Schlüsseletui und diverse persönliche Dokumente fehlten. Es wird vermutet, dass ein bislang unbekannter Täter die unbeobachtete Zeit nutzte, um aus dem Kofferraum die Gegenstände zu entwenden. Zeugen, die in dem benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell