Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frontalzusammenstoß verhindert

Northeim (ots)

Landesstraße 572 zwischen Hollenstedt und Stöckheim, Dienstag, 12.05.2020, 10:50 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Dienstagvormittag konnte durch das Ausweichen eines 36- jährigen Fahrzeugführers aus Einbeck ein Frontalzusammenstoß mit einem auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden PKW VW verhindert werden.

Der Einbecker befuhr mit seinem Skoda gegen 10:50 Uhr die L 572 von Stöckheim in Richtung Hollenstedt als der 31- jährige Fahrzeugführer aus Bad Gandersheim aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen in die Gegenfahrbahn fuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der PKW- Führer aus Einbeck mit seinem Skoda aus, verlor bei dem Fahrmanöver die Kontrolle und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Schaden am Skoda wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

