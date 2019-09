Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC, GP, UL) Biberach, Rechberghausen, Blaubeuren - Alkohol und Drogen am Steuer

Berauschte Fahrer stoppte die Polizei am Mittwoch in der Region.

Ulm (ots)

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei in Biberach gegen 17 Uhr einen Opel-Fahrer. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der 42-Jährige zu viel Alkohol intus hatte. Das bestätigte ein Test, weshalb er nicht mehr weiterfahren durfte und mit einer Anzeige rechnen muss.

In Rechberghausen war ein 19-Jähriger mutmaßlich unter Drogen am Steuer. Die Polizei hatte den BMW-Fahrer gegen 23 Uhr in der Lorcher Straße angehalten. Der Mann musste nach einem positiven Drogentest Blut abgeben.

Kurz vor Mitternacht war für einen 53-Jährigen in Blaubeuren die Fahrt beendet. Den VW-Fahrer stoppte die Polizei in der Albstraße.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

