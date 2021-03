Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Ermittlungserfolg nach Handel mit Betäubungsmitteln; halbes Kilogramm mutmaßliches Marihuana beschlagnahmt

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta haben am Donnerstag, 18. März 2021, eine Wohnung in der Gemeinde Cappeln durchsucht. Hierbei konnte über ein halbes Kilo mutmaßliches Marihuana sichergestellt werden. Der Durchsuchung vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen. Der Tatverdächtige stand im Verdacht, Betäubungsmittel zu besitzen und damit zu handeln. Im Rahmen der Ermittlungen konnte belastendes Beweismaterial zusammengetragen werden, sodass die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Wohnungsdurchsuchung beim Amtsgericht Oldenburg stellte. Die anschließend durchgeführte Durchsuchung führte nicht nur zum Auffinden der o. g. mutmaßlichen Betäubungsmittel, sondern außerdem zu weiterem Beweismaterial, welches den Drogenhandel untermauern könnte. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Dwergte- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zwischen Donnerstag, 18. März 2021, 21.30 Uhr, und Freitag, 19. März 2021, 05.00 Uhr, kam es in der Straße Heideweg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bisher unbekannter Täter lockerte die Radmuttern eines Reifens eines grauen VW Golf. Der PKW war auf einem Grundstück vor einem Haus abgestellt. Der 56-jährige Fahrer aus Dwergte bemerkte dies während der Fahrt und suchte eine Werkstatt auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) in Verbindung zu setzen.

Garrel- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 22. März 2021, gegen 19.00 Uhr, kam es in der Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Fahrradfahrer, der in Garrel wohnhaft ist, befuhr die Böseler Straße, als er in Höhe eines Discounters unvermittelt die Straße überquerte. Hier stieß der Fahrradfahrer mit einem entgegenkommenden PKW eines 29-jährigen Fahrers aus Garrel zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 44-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Rauchentwicklung

Am Montag, 22. März 2021, teilte ein 55-Jähriger aus Hagen über Notruf mit, dass es im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wiesenweg nach Rauch rieche und ein Raumelder in einer Wohnung zu hören sei. Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten zur gemeldeten Einsatzadresse aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass in einer Wohnung Essen auf dem Herd vergessen wurde. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

Cloppenburg/Kellerhöhe- Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person/ Zeugenaufruf

Am Montag, 08. März 2021, gegen 06.00 Uhr, kam es in der Alhorner Straße (B213) in Höhe der Kellerhöher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Zwischenahn befuhr die B213 in Richtung Cloppenburg. Aus der Kellerhöher Straße bog unvermittelt ein bisher unbekannter, wartepflichtiger PKW-Fahrer auf die B213 ein. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, musste der 54-Jährige eine Vollbremsung einleiten. Aufgrund der Vollbremsung geriet der PKW ins Schlingern und drehte sich um die eigene Achse. Hierbei wurde der 54-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Emstek - Diebstahl aus Handtasche Zeugenaufruf

Am Montag, 22. März 2021, zwischen 12:30 und 13:00 Uhr, entwendete vermutlich ein bislang unbekanntes Pärchen einer 75-jährigen Emstekerin, welche mit ihrer Gehilfe auf dem Friedhof an der Margarethenstraße aufhielt, eine Geldbörse sowie einen Schlüsselbund aus einer Handtasche. Zu dem südländisch wirkenden Pärchen kann lediglich gesagt werden, dass Beide Anfang 20 Jahre alt geschätzt wurden, dunkel gekleidet waren und kurze schwarze Haare hatten. Zeugen, die sich zur Tatzeit auf dem Friedhof aufgehalten haben, werden gebeten sich an die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) zu wenden.

