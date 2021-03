Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 20. März 2021, 14.00 Uhr, und Sonntag, 21. März 2021, 08.00 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen VEC-CT 414 von einem Volvo V40. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf- Sachbeschädigung an Roller

Zwischen Freitag, 19. März 2021, 23.55 Uhr, und Samstag, 20. März 2021, 05.30 Uhr, kam es in der Straße Mettenhof auf einem dortigen Parkplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen rot/weißen Roller des Herstellers Kymco. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 22. März 2021, gegen 08.30 Uhr, kam es in der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen musste auf der Dinklager Straße verkehrsbedingt abbremsen. Diese übersah eine 52-jährige PKW-Fahrerin aus Lotte und fuhr auf den PKW des 31-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 31-Jährige sowie seine 31-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Löningen, leicht verletzt. Der PKW der 52-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Visbek- Diebstahl von Baustellengelände

Zwischen Freitag, 19. März 2021, 16.00 Uhr, und Montag, 22. März 2021, 07.00 Uhr, kam es an der Wildeshauser Straße in einem dortigen, neuen Gewerbegebiet zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter begaben sich auf ein Baustellengelände und entwendeten dort mithilfe von entsprechenden Geräten eine ca. 300 kg schwere Radladergabel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) in Verbindung zu setzen.

