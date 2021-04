Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Autofahrer touchiert 14-jährige Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Von Gündenhausen kommend befuhr am Freitag, 09.04.2021 gegen 13.10 Uhr ein 14 Jahre altes Mädchen mit ihrem Pedelec den Radstreifen in Richtung Schopfheimer Innenstadt, als diese von einem schwarzen Peugeot überholt wurde. Beim Überholvorgang touchierte das Fahrzeug den Fahrradlenker und die Jugendliche verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad, fuhr an einen Bordstein und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Peugeot entfernte sich, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Verkehr und die Polizei hofft, dass es Zeugen vom Unfall gibt. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell