Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch - Täter wird überrascht

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 09.40 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnung war zu dem Zeitpunkt nicht bewohnt. Während der Täter diversen Schmuck an sich nahm, kehrte die 83-Jährige Bewohnerin in die Wohnung zurück. Im Flur kam es zu einer kurzen Begegnung zwischen der Geschädigten und dem Täter. Die Geschädigte flüchtete auf die Terrasse, während der Täter die Wohnung über das Küchenfenster verließ. Der Täter trug helle Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell