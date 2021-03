Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mörstadt - Sechs Verletzte bei Auffahrunfall

Worms (ots)

Auf der Kreisstraße 37, zwischen Mörstadt und Monsheim, wurden gestern sechs Personen bei einem Auffahrunfall teils schwer verletzt. Ein 19-jähriger Autofahrer war um 17 Uhr in Fahrtrichtung Mörstadt unterwegs und wollte von der Kreisstraße nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hierzu bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab und musste aufgrund Gegenverkehrs warten. Die nachfolgende 33-jährige Wormserin bremste ebenfalls ihren PKW ab und kam zum Stehen. Dahinter folgte ein 18-jähriger Wormser, der die Situation zu spät erkannte und mit seinem PKW eine Notbremsung einleitete. Er schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und prallte auf das Heck des stehenden PKW der Wormserin, wodurch dieser auf das davor haltende Auto geschoben wurde. Der Fahrer, wie auch die 18- und 19-jährigen Insassen, wurden schwer verletzt und teils mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin musste zuvor durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Auch die 33-jährige Fahrerin des mittleren PKW sowie ihr 1-jähriger Sohn wurden verletzt und zur Untersuchung im Klinikum aufgenommen. Der Fahrer des vordersten PKW erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die K37 war für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 3 ½ Stunden voll gesperrt.

